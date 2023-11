Mohab-Ali: “Twee ziekenhuizen Colombia dreigen Suriname voor het gerecht te slepen”

Parlementariër Barkat Mohab-Ali heeft donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) aangegeven dat de Surinaamse regering voor wat betreft de ARMULOV-regeling, een schuld van ongeveer 3 miljoen US dollars heeft opgebouwd in Colombia.

De ARMULOV-regeling voorziet in specifieke situaties voor personen die uitgezonden moeten worden naar het buitenland voor medische behandeling indien er in Suriname geen behandelmogelijkheden zijn. Veelal gaat het om zeldzame aandoeningen van levensbedreigende aard.

De volksvertegenwoordiger, die ook arts van beroep is, stelde dat zelfs een gasthuis dat door Suriname in Colombia werd gehuurd, nu ten verkoop wordt aangeboden. Hij vroeg dringende aandacht van de regering voor deze kwestie. “Er is een moeder en een kind daar nu en ze moeten verhuizen. En de twee ziekenhuizen waar wij schulden hebben in Colombia, hebben gedreigd om Suriname voor het gerecht te slepen om zo de schulden betaald te krijgen”, aldus Mohab-Ali.

De VHP’er vroeg ook direct aandacht voor een brief vanuit het managementteam van de Spoedeisende Hulp (SEH), waarbij zij de gezondheidswerkers vraagt om de patiëntenstroom naar de SEH te beperken vanwege beperkte middelen en het toenemend tekort van personeel.