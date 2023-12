Veel geld buitgemaakt bij gewapende roofoverval op onderneemster

Drie criminelen hebben donderdag na sluiting van een tegelzaak aan de Franchepanestraat de onderneemster bij het instappen in haar auto overvallen. De daders hebben schoten gelost en de dagopbrengst van 300.000 SRD, 9.000 USD en 5.000 euro van haar buitgemaakt.



Volgens het slachtoffer S.H. (23) liep ze na de sluiting van de zaak naar haar auto om vervolgens in te stappen. Op hetzelfde moment stopte een bordeau gelakte Toyota Vitz zonder kentekenplaten naast haar voertuig.

Hieruit stapten drie gemaskerde en gewapende criminelen die meteen begonnen te schieten. Een afgevuurd schot raakte de voorband van de auto van het slachtoffer.



De rovers pakten een rugtas inhoudende de dagopbrengst weg, die het slachtoffer bij zich had. Met medeneming van de buit namen de daders plaats in de vluchtauto en reden richting de Agillalaan.



De politie van Uitvlugt werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. De sterke arm trof zes hulsen aan die in beslag zijn genomen. Het slachtoffer bleef ongedeerd, maar schrok hevig van de beroving.

De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de criminelen.