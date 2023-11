SuConnect.nl wil studiesucces Surinaamse studenten vergroten

Stichting SuConnect.nl is een jonge non-profit die zich als maatschappelijk platform zowel in Suriname als in Nederland inzet voor een goede studiekeuze en een succesvol studieverloop van studenten uit Suriname in Nederland.

Op dinsdag 28 november 2023 heeft de organisatie een belangrijk congres ‘Van studie-uitdaging naar studiesucces’ georganiseerd in de conferentiezaal van UNASAT. Dit met als doel de resultaten van een recent onderzoek te presenteren en daarmee input te geven aan de onderwijsinstellingen en beleidsmakers. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Nederlandse ministerie van Onderwijs.

Bij deze presentatie waren onder andere aanwezig: minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC), beleidsmakers vanuit het onderwijs, directeuren en decanen van onderwijsinstellingen alsook studenten en overige professionals. De presentatie is uitgevoerd door Marco Ligtvoet. Hierbij heeft hij belangrijke inzichten gedeeld over de behoeften van – en uitdagingen voor studenten. Djina Bergraaf-Sanchit, medeoprichter van SuConnect, zegt dat deze inzichten kunnen dienen als input voor het verdere onderwijsbeleid.

Het onderzoek is gedaan in opdracht van SuConnect.nl om de ervaringen van studenten uit Suriname, beginnend bij het studiekeuzeproces, vast te leggen. “De conferentie is een platform voor het delen van ideeën en ervaringen, en het stimuleren van samenwerking tussen verschillende belanghebbenden”, deelt Bergraaf mee. Het is volgens haar de bedoeling dat de conclusies en aanbevelingen als belangrijke input voor beleidsmakers en onderwijsinstellingen kunnen dienen ten aanzien van het studiekeuzeproces van VOS-leerlingen in Suriname.

Minister Ori, die het rapport in ontvangst nam, juicht het project toe. Hij geeft toe dat studenten heel wat uitdagingen ervaren zoals studiemogelijkheden en studiefinanciering. De bewindsman erkent ook het wegblijven van studenten in het buitenland. Volgens hem moet het curriculum uitgebreid worden en zal er naar andere mogelijkheden gekeken moeten worden voor wat betreft studiefinanciering bij de lokale banken. Hij is zich ervan bewust dat er daarbij hoge rentes gepaard gaan. Volgens de minister moet er daarom gezamenlijk opnieuw gekeken worden naar oplossingsmogelijkheden hiervoor.

Bergraaf geeft aan dat de stichting voorlichting geeft over studies in Suriname en Nederland. In Suriname worden er per jaar meerdere voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om de studenten voor te lichten en te begeleiden in de informatievoorziening over de verschillende onderwerpen gerelateerd aan het studeren. “Kiest men voor een studie in Nederland, dan wordt de nieuwe student opgevangen in een community, begeleid door een ‘buddy’, en ondersteund met een divers activiteitenprogramma om de overgang te vergemakkelijken”, aldus Bergraaf.