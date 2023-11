Succesvol Foodbasketproject wordt uitgebreid

Het Foodbasketproject, welke als hoofddoel heeft om burgers in Suriname met een lager inkomen te voorzien van goedkope levensmiddelen, is het afgelopen jaar succesvol geweest. Daarom is besloten dit project uit te breiden om zo meer mensen te kunnen bereiken. Op woensdag 29 november 2023 heeft de officiële doorstart van het project plaatsgevonden bij Kasi Trading aan de Livorno Beekhuizenweg.

Julio Bikharie, directeur van Foodbasket, ziet dit gebeuren als een mijlpaal, omdat het de samenleving ten goede komt. Het doel van de doorstart is volgens hem om Surinamers in alle gebieden te voorzien van betaalbare eerste levensmiddelen zoals aardappelen, uien, knoflook en gele erwten.

“De bijdrage van de Foodbasket is meer bij de outlets, waarbij we de micro-ondernemers de gelegenheid bieden om hun eigen buurtwinkeltje te draaien op een innovatieve wijze”, zegt Bikharie. Het concept houdt in dat er in achtergestelde wijken ook mensen worden geïdentificeerd die bereid zijn te ondernemen door zo’n Foodbasket winkel te draaien. Hij geeft aan dat de Foodbasket tot stand is gekomen door samenwerking met Kasi Trading en Bureau Eenheid.

Bikharie legt uit dat Henk Kasi, de eigenaar van Kasi Trading zorgt voor het importeren van goederen in grotere volumes om deze nog betaalbaarder te maken voor de gemeenschap. “De prijzen zijn ongeveer 40 tot 50 procent goedkoper dan in de normale winkels”, aldus Bikharie. Hij geeft verder aan dat de levensmiddelen via strategische posten in vooral de volksbuurten zullen worden gedistribueerd. Kasi Trading is de centrale plek, maar het ligt in de bedoeling dat men landelijk deze producten aan de man zal brengen. Daarnaast faciliteert Bureau Eenheid door lege panden beschikbaar te stellen voor de verkoop en personen te identificeren die bereid zijn om de Foodbasket winkel te draaien.

“We starten vandaag met een 9-tal producten”, geeft ondernemer Kasi aan. De prijzen zijn heel laag in vergelijking met de gewone winkels. Dat maakt volgens hem veel uit voor het volk op micro-economisch gebied. Met dit duurzaam project wil de organisatie iedereen bereiken. Kasi spreekt de hoop uit dat ook andere ondernemers dit overnemen of samenwerken aan dit project zodat iedereen het beter heeft in Suriname. “We gaan uitbreiden naar ongeveer 20-tal producten die men dagelijks nodig heeft”, aldus Kasi.