Dronken automobilist rijdt tegen benzinepomp aan

Het rijbewijs van een 33-jarige automobilist is zondag door de Surinaamse politie ingevorderd, omdat hij in beschonken toestand tegen een benzinepomp aan reed.



Het ongeval gebeurde aan de Indira Gandhiweg in Suriname en is vastgelegd met een beveiligingscamera. Op de beelden is waar te nemen dat de bestuurder van een Toyota Prado zijn voertuig achter een auto stond, die bezig was te tanken.

Nadat deze klaar was met tanken reed hij op, maar knalde daarbij tegen de pomp. De man werd door de pompbediende staande gehouden en aan de politie van Latour overgedragen.



Toen de sterke arm ter plaatse kwamen namen ze waar dat de bestuurder diep in het glaasje had gekeken. Hij werd in drinken toestand overgebracht naar het politiebureau.



Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het rijbewijs van de 33-jarige automobilist ingevorderd.