Bakka’Na Owru Yari Festival op 31 december in de Maassilo Rotterdam

- Advertisement -

Op de laatste dag van het jaar, zondag 31 december, nemen we feestelijk afscheid van 2023 en gaan we alvast toasten op 2024! En dat doen we zoals elk jaar weer op oudjaarsdag van 15.00u ’s middags tot 21.30u s’ avonds, op het Bakka’Na Owru Yari Festival in de Maassilo Rotterdam.

Traditiegetrouw vieren we Owru Yari in Surinaamse stijl, omringd door vrienden en geliefden, met geweldige muziek, heerlijk eten en een bruisende sfeer. Check ook het filmpje van vorig jaar hieronder en bereid je voor op een middag en avond vol plezier, dans en onvergetelijke momenten en muziek van:

Poke * YXNG LE * Delany * Shockman * Passion * La Fiesta * 2-Remember * DJ DYLVN * Jayh Martina * Robin Roxette * Latu * Shann * JP * Meo Mania * Fasta * Senzy * R-rewind & Many More. Hosted by Mc D-jay & Jones Suave

- Advertisement -

Uiteraard zijn er elk jaar ook mystery en surprise guests, dus trek je feestelijkste outfit aan en kom met ons meedoen terwijl we samen terugblikken op de hoogtepunten van het afgelopen jaar en vooruitkijken naar alle avonturen die het nieuwe jaar in petto heeft!

Kaarten zijn op de dag zelf 35 euro maar tijdelijk nog in de voorverkoop online verkrijgbaar voor 22,50 euro ex fee. Er zijn ook speciale lady- en groeptickets. Haal ze nu hier via Eventbrite.

BakkaNa Owru Yari Festival 2023

Zondag 31 december 2023

Van 15.00u – 21.30u

Maassilo Rotterdam

Info: WhatsApp 06 45971543

Toegang: vanaf 18 jaar (ID verplicht!)