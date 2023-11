Bedenkster ‘Suriman’ wil ontvreemde mascotte terug

- Advertisement -

Renate Stüger, schrijfster en bedenkster van superheld ‘Suriman’, is teneergeslagen. De geliefde en kostbare Suriman-mascotte (foto), die een onmisbare rol speelt op Surinaamse evenementen en partijen, is van haar ontvreemd.

Het vervelende hieraan is dat ze die persoon dit dit gedaan heeft, ook goed kent. Het gaat volgens Renate namelijk om haar ex, die weigert enkele spullen waaronder de mascotte terug te geven. Naast de mascotte heeft Renate ook nog 75 Suriman-boeken bij hem liggen.

“Hoewel die persoon alleen als mascotte op evenementen heeft meegewerkt, ben ik de schrijfster en bedenker van Suriman. Het bedrijf en alles eromheen is van mij; Hij heeft hierin geen investering gedaan.



“Ik waardeer zijn bijdrage als mascotte, maar dat maakt hem geen eigenaar van Suriman”, vertelt ze aan de redactie van Waterkant.Net.

“De mascotte is al drie weken weg en sinds een week zegt hij dat het niet meer bij hem is. Als alleenstaande moeder investeer ik hard in mijn bedrijf en gebruik ik mijn verdiensten om het te laten groeien.

Na minder dan een jaar een relatie met hem te hebben gehad, besefte ik dat het niet zou gaan werken. We gingen elk onze eigen weg op en nu wil ik mijn spullen terug, aangezien dit mijn bedrijfsactiviteiten beïnvloedt. Ondanks mijn brief en de aanmaning van mijn advocaat, blijft hij onbereikbaar”, zegt ze.

Renate vindt het onredelijk dat haar eigendommen worden vastgehouden na het beëindigen van een relatie, vooral omdat ze er hard voor werk. Ze heeft de familie inmiddels ook al aangeschreven om met hem te praten.

De afwezigheid van Suriman op toekomstige evenementen en partijen is ondenkbaar, en het is van cruciaal belang dat de mascotte zo snel mogelijk terugkeert om weer te schitteren op zijn vertrouwde plek.

Ze roept iedereen op te melden als iemand de Suriman-mascotte en de bijbehorende boeken aangeboden krijgt.