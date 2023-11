Automobilist zonder rijbewijs probeert ’tjoekoe’ met valse dollars te betalen bij controle

De politie in Suriname heeft afgelopen weekend een man aangehouden die tijdens een verkeerscontrole werd betrapt op het rijden zonder geldig Surinaams rijbewijs. Hij probeerde daarbij een politieman om te kopen door een ’tjoekoe’ te betalen met valse dollars.

Volgens de Politie Regio Midden Suriname vond de controle plaats op zaterdag 25 november 2023, omstreeks 10.30 uur door de politie van de afdeling Surveillance – Midden op de Tout Lui Faut Kanaalweg Links.

Tijdens die controle werd het voertuig van de bestuurder W.R. gecontroleerd en kwam aan het licht dat W.R. niet in bezit is van een geldig rijbewijs. Bij die gelegenheid boden W.R. en zijn bijrijder S.J. de politieagenten 200 US dollar aan als steekpenning met dien verstande dat zij hun weg konden vervolgen.

W.R. en S.J. werden terstond door de politie aangehouden ter zake het omkopen van de ambtenaren en werden overgebracht naar het politiebureau De Nieuwe Grond.

Uit het verder onderzoek aldaar bleek dat het ook nog ging om twee valse biljetten van 100 US dollar.

Na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie, is S.J. met een ernstige waarschuwing heengezonden terwijl W.R. in verzekering is gesteld.