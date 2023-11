68-jarige automobilist meldt zich bij politie na overrijden voetganger

De 68-jarige automobilist H.N. heeft zich afgelopen nacht bij de politie gemeld, nadat hij een voetganger aan de Anton Dragtenweg in Suriname, met zijn onverzekerd voertuig had overreden.

 

Volgens de autobestuurder reed hij over de voormelde weg. Ter hoogte van een donker gedeelte van de weg reed hij over een verhoging en stopte zijn voertuig iets verder, waarna hij zag dat hij over een man had gereden.

De bestuurder stelde het Command Center direct van de aanrijding in kennis, waarbij de dienstdoende politieambtenaar hem aangaf naar de dichtstbijzijnde politiebureau te gaan en de automobilist het politiebureau Geyersvlijt aandeed.

Een andere autobestuurder die langsreed en het slachtoffer besmeurd met bloed op het wegdek aantrof, stelde de politie telefonisch daarvan in kennis, waarna de politieambtenaren de plek aandeden voor onderzoek.

Daaruit bleek dat een voetganger was aangereden. Het slachtoffer, van wie de identiteit nog niet bekend is, kwam ter plaatse om het leven. Het is voor de politie nog onduidelijk wat zich vooraf heeft voorgedaan, aangezien het gedeelte waar het verkeersslachtoffer is overreden niet verlicht is.

De autobestuurder reed met een zwarte Toyota Landcruiser en is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Hij werd aangehouden en na te zijn voorgeleid heengezonden. Zijn voertuig dat niet verzekerd blijkt te zijn, is ter herkeuring door de politie in beslag genomen meldt het Korps Politie Suriname.

Het rijbewijs van H.N. die niet onder invloed van alcohol of een of ander bedwelmend middel verkeerde, is hangende het onderzoek ingevorderd.

Het ontzielde lichaam van het verkeersslachtoffer is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslag genomen. Het verdere onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeers Unit van Regio Paramaribo.