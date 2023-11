Bromfietser knalt tegen vuilnisrek en raakt zwaargewond

Een bromfietser is woensdagavond zwaargewond geraakt, nadat hij tegen een vuilnisrek is geknald langs de Verlengde Welgedacht C-weg in Suriname. Hoe de man het geval voor elkaar heeft gekregen is nog onduidelijk.

Het slachtoffer werd rond 23.35 uur door een voorbijganger op de weg aangetroffen die de politie inschakelde. De bromfietser zou naar zijn zeggen meer dan een uur daar hebben gelegen.

De politie kon niet uitrukken na de melding, omdat de dienstvoertuigen niet meer bijgetankt kunnen worden bij de leverancier. De ambulance werd ter plaatse gedirigeerd.

De bromfietser bloedde hevig en is voor verdere medische behandeling afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.