Blanco e-ID pasjes na een jaar eindelijk gearriveerd

De Surinaamse minister van Binnenlandse Zaken Bronto Somohardjo heeft woensdag laten weten dat e-ID materiaal na een jaar eindelijk is gearriveerd in Suriname. Door verschillende factoren heeft het productieproces voor de blanco e-ID kaarten veel langer dan normaal geduurd.

“We hebben nu materiaal voor 100.000 e-ID kaarten binnen. We gaan nu eerst de achterstand van 56.000 aanvragen verwerken en dat betekent dat de ambtenaren van CBB en Printhouse zich dag en nacht zullen inzetten om de opgelopen achterstand in te halen

Volgens onze berekeningen komen we nog 200.000 blanco pasjes tekort met het oog op de komende verkiezingen. Volgens de e-ID wet moet een ieder worden voorzien van een e-ID.

Ik heb de bevolking een goede verkiezing belooft en dat houd ook in dat een ieder de mogelijkheid heeft om te kunnen stemmen. We moeten de bestelling dit jaar nog plaatsen, anders is de kans groot dat veel stemgerechtigden geen geldige ID zullen hebben, wat niet bevorderlijk is voor de aankomende verkiezingen.

Ik weet dat de financiële middelen beperkt zijn maar ik vertrouw erop dat door middel van goede communicatie wij het ministerie van financiën ervan kunnen overtuigen dat het van belang is dat de middelen worden vrijgemaakt om een goed verloop van de verkiezingen te garanderen”, aldus de minister.