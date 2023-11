Een hoogbouwwoning op de hoek van Denemarken- en Parijsstraat is vannacht even voor 01.00 uur in brand gevlogen. Er is sprake van een enorme vlammenzee.

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname zijn op het moment van schrijven druk bezig om de brand onder controle te krijgen.

Over de oorzaak is nog niets bekend. Nadere details volgen.