Verkoold lichaam van 73-jarige man aangetroffen bij woningbrand

Bij de felle brand afgelopen nacht aan de Parijsstraat in Suriname (foto), is de brandweer tijdens het blussen gestuit op een verkoold lichaam.

Het zou gaan om de stoffelijke resten van een 73-jarige man, genaamd Chailindernath Balak.

Het betreft in deze een hoogbouwpand met vier appartementen. Ten tijde van de brand was de bejaarde man alleen in het pand.

Vernomen wordt dat hij slecht ter been was en zich niet kon verplaatsen.

De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek. Het verkoolde lijk werd met een uitvaartbedrijf naar het mortuarium vervoerd van het Academisch Ziekenhuis.