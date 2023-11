Lions Club Wanica, in samenwerking met Lions Club Paramaribo North en het ministerie van Volksgezondheid, organiseerde een eendaagse gezondheidsbeurs met als thema “Meten is weten”.

De beurs, gehouden op zaterdag 18 november in het Regionaal Ziekenhuis Wanica in het kader van Wereld Diabetes Dag, heeft als doel het bewustzijn binnen de gemeenschap over een gezonde levensstijl te vergroten.

Deze dag richt zich op het bewuster maken van de samenleving, met speciale aandacht voor personen met de twee grootste gezondheidsproblemen, diabetes en hoge bloeddruk, omtrent hun voedingskeuzes.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid benadrukt het belang van goede informatie en de noodzaak om mensen bewust te maken van hun keuzes en gedrag om daadwerkelijke veranderingen te stimuleren.

“Gezond leven en gezond blijven, daar streven wij naar”, zegt Sharvin Anandbahadoer, president van Lions Club Wanica. Met deze dag hoopt de club een breed publiek te bereiken en bewustwording te creëren over gezondheid.

Malti Baboeram Panday, president van Lions Club Paramaribo North, legt uit dat gezondheidsproblemen door metingen vroegtijdig kunnen worden aangepakt. Op locatie werden metingen uitgevoerd, waaronder suiker, bloeddruk, lengte en gewicht. Daarnaast kregen bezoekers informatie over traditionele geneeswijzen tijdens een Ayurvedische presentatie en werden gezondheidsadviezen verstrekt.