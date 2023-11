Politieagent erkent verdachte te hebben getrapt bij aanhouding

Een agent van politie in Suriname die als getuige werd gehoord in een berovingszaak, erkende op vragen van de advocaten dat hij inderdaad een verdachte heeft getrapt bij zijn aanhouding.

In de nacht van 24 op 25 juni dit jaar kreeg de Surinaamse politie een melding van een inbraak bij een juwelier aan de Maagdenstraat. De politie ging af op de melding. Inmiddels hadden de verdachten de plaats reeds verlaten.



Even later werden Fabian P. , Ronny B. en Guillermo P. op verschillende plaatsen in de binnenstad van Paramaribo aangehouden. De verdachten ontkenden elke betrokkenheid bij de inbraak.

Omdat de verdachten volgens hun verklaring ernstig waren mishandeld door de politie, heeft de rechter twee agenten van politie als getuige gehoord.



Eén van de getuigen erkende dat hij een van de verdachten had getrapt. Deze verdachte, Fabian P. werd in het ziekenhuis opgenomen met onder meer multipele botbreuken over zijn armen en benen en drie kapotte ribben. De verdachte gaf aan dat hij de verwondingen heeft opgelopen door mishandeling van de politie.



De getuige gaf aan dat hij de verdachte slechts een keer heeft getrapt en dat hij niet weet hoe de verdachte aan de overige botbreuken komt. Op de volgende strafzitting zullen er camerabeelden getoond worden van de aanhouding van de verdachten. De drie verdachten krijgen juridische bijstand van de advocaten Derrick Veira en Maureen Nibte.