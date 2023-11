16 militairen geslaagd van Voortgezette Officiersopleiding

16 officieren hebben met succes de Voortgezette Officiersopleiding (VOO) van de Militaire Academie in Suriname (MA) afgerond. De diploma-uitreiking voor de studenten van de klas 2023-01 vond op donderdag 16 november 2023 plaats.

Volgens de bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen, hebben de geslaagde officieren heel wat tools tijdens deze VOO bijgehad om op een hoger niveau te functioneren.

“Jullie zijn nu opgeleid en gereedmaakt voor commandanten en staffuncties op bataljons- en krijgsmachtdeelstafniveau. Jullie zijn verrijkt met kennis over hoe te manoeuvreren met eenheden, hoe je je dient op te stellen als stafofficier en als tuchtrechter. Maar het is jouw leiderschap dat bepalend gaat zijn hoe je wordt geaccepteerd, niet alleen door jouw onderhebbenden, maar ook door jouw superieuren. Wees dus een meerwaarde, maar in het bijzonder een teamplayer in onze hele hiërarchie”, stelde hij.

MA-commandant, majoor Brian Landveld, merkte op dat de klas aanvankelijk met 20 studenten is gestart, maar dat niet een ieder de eindstreep heeft behaald. Van de doorzetters verwacht hij dat zij de opgedane theoretische kennis gaan praktiseren.

“U bent pas succesvol als leider als uw medewerkers ook bij uw afwezigheid precies hetzelfde doen als wanneer u daar aanwezig zou zijn. U bent pas succesvol als leider als uw medewerkers in staat zijn te doen wat er gedaan moet worden en u daarover een helikopterview kan hebben. U bent pas succesvol als leider wanneer uw medewerkers begrijpen wat hun rol is binnen de defensieorganisatie en ook als team eraan werken de samenleving naar eer en geweten te dienen”, zei hij. De 16 geslaagden hebben tegelijkertijd ook hun certificaten behaald voor een complementerende Tuchtrechter cursus.

Minister Krishna Mathoera van Defensie is verheugd dat het opleidingsinstituut wederom een nieuwe groep van leiders heeft afgeleverd die competent zijn en in staat zijn om de defensieorganisatie naar een nieuw tijdperk te brengen. “Zo zijn er in de afgelopen periode meer dan 24 opleidingen geïmplementeerd. Sommigen nog gaande, maar voor een groot deel afgerond. Mensen zijn voor ons belangrijk in de organisatie en wij investeren in onze mensen”, benadrukte de bewindsvrouw. Zij bleef tegelijkertijd ook stil bij het aspect van integriteit. Door niet integer te handelen kunnen leidinggevenden het in hun gestelde vertrouwen verliezen, waardoor zij het gezag niet meer kunnen handhaven.

Tot op dit moment is de voortgezette officiersopleiding nog de hoogste militaire opleiding die in Suriname gevolgd kan worden bij het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO). Dat zal in december veranderen wanneer het IDO een start maakt met de implementatie van een eigen Bevelvoerings- en Stafopleiding.