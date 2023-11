NICU vraagt aandacht voor vroeggeboren baby’s op Wereld Prematurendag

Vandaag 17 november is Wereld Prematurendag en wordt extra aandacht gevraagd voor de problemen rond een vroeggeboorte en de wereld van Neonatologie. De Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) vierde deze dag op bijzondere wijze.

Kinderarts-Neonatoloog in het AZP, Safir Liesdek, benadrukte het feit dat Suriname beschikt over een NICU, terwijl dat niet het geval is in sommige landen.

Wereld Prematurendag herdenkt wereldwijd vroeggeboren kindjes. Volgens kinderarts Liesdek zijn er overal ter wereld vroeggeboren baby’s die de nodige zorg en begeleiding nodig hebben.

“Wij mogen van geluk spreken dat Suriname beschikt over deze belangrijke afdeling.” De eerste neonatale intensive care van de kinderafdeling startte in 2008 met 6 bedden voor opvang vanaf 32 zwangerschapsweken, met invasieve en non-invasieve beademing. Over de jaren is de NICU uitgebreid naar wat het nu is, afgestemd op de nationale behoefte naar 27 zwangerschapsweken, grotere opnamecapaciteit en intensievere zorg.

Kinderarts Liesdek, verbonden aan de Kinderafdeling sinds 2014, geeft aan dat de NICU jaarlijks zorg biedt aan ongeveer 350 tot 360 patiënten, variërend van vroeggeboren baby’s tot kinderen van 9 maanden die heel ziek zijn geboren. Op dit moment liggen zeker 4 kinderen op de intensive care, voor wie extra zorg noodzakelijk is. Liesdek benoemt de dagelijkse uitdaging om kinderen naar andere ziekenhuizen te verplaatsen vanwege beperkte middelen en het vertrek van gespecialiseerde zorgmedewerkers naar het buitenland, de zogenaamde brain drain.

Ondanks de vele uitdagingen maken succesvolle verhalen van de baby’s Liesdek blij. “Ik ken de kinderen vanaf geboorte. Ik word behoorlijk trots wanneer zij het goed maken en met hun ouders naar huis mogen,” vertelt de kinderarts. Hij benadrukt als belangrijkste boodschap om positief te blijven, ongeacht wat er gebeurt. “Wij doen onze uiterste best om door te gaan en blijven zoeken naar oplossingen om de nodige zorg te blijven garanderen,” aldus Liesdek.