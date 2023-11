Seminar belicht cruciale rol grondwater in Suriname

Onlangs werd een seminar gehouden over duurzaam grondwater in Suriname. De avond bracht experts samen om inzichten te delen over de complexe geologie en het vitale karakter van deze onzichtbare, maar kostbare natuurlijke hulpbron.

Roel Melman, onderzoeker bij Deltares, presenteerde een indrukwekkende foto van Paramaribo tijdens het seminar, waarbij hij wees op diepe pakketten van zand en klei onder de stad, doordrenkt met grondwater. Grondwater, langzaam stromend en fungerend als een groot reservoir, ondergaat natuurlijke zuivering en wordt wereldwijd erkend als een belangrijke bron van hoogwaardig drinkwater.

De Nederlandse ambassadeur, Michel Bierkens, benadrukte het belang van dergelijke bijeenkomsten en deelde inzichten over het gebruik van grondwater in Nederland, waar 60 procent ervan wordt gebruikt als drinkwater. Hij riep op tot samenwerking tijdens het Makandra-programma en kondigde het volgende seminar aan in januari 2024.

Een andere spreker deelde ervaringen over de onzichtbaarheid van grondwater en presenteerde boeiende slides die diverse boodschappen belichten, van onwetendheid tot hoop. Zij benadrukte de urgentie van bewustwording, vooral gezien de bedreigingen waarmee Suriname wordt geconfronteerd.

Volgens Gonda Asadang, directeur Water van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, houden zij zich bezig met diverse aspecten van waterbeheer binnen de overheidsstructuur. Een belangrijk onderdeel van het ministerie is het directoraat Water, opgericht in 2020, wat de nadruk legt op het belang dat de regering aan waterbeleid hecht. Onder het ministerie valt ook de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), die samen met de afdeling Dienst Watervoorziening het drinkwaterbeleid uitvoert.

“Naast drinkwaterbeleid omvat onze portefeuille integraal waterbeheer. Waterbeheer heeft verschillende dimensies en vereist samenwerking tussen diverse instanties en ministeries. Ons ministerie beheert integraal water en werkt samen met andere ministeries, zoals ROM, OW, en LVV. Recentelijk hebben we een waterplatform opgezet, waarin zowel overheidsinstanties als niet-gouvernementele organisaties met water in hun portefeuille samenwerken. Deze samenwerking is van groot belang, vooral bij kwesties met betrekking tot drinkwater”, zegt Asadang.

Volgens minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) is water een belangrijk thema. Grondwater is inderdaad een bedreiging als het om aquifers gaat. In Suriname zijn er oppervlakte aquifers, gesloten aquifers die heel diep zijn en aquifers die aangevuld worden. Aquifers die gesloten zijn en steeds uitgepompt worden, zullen na een aantal jaren leeglopen. Dit zorgt voor een bedreiging als grondwater minder dan 1 procent beschikbaar is.

Grondwater wordt voor vele doeleinden gebruikt. Vanwege de klimaatverandering zijn er ook nare situaties te merken in Suriname, zoals het laaggelegen water in rivieren en kreken. Eén van de obstakels in Suriname voor grondwaterdistributie, is het brengen van de infrastructuur naar het zuiden van het land.

“Ook al hebben wij veel grondwater, toch moeten we er efficiënt en zuinig mee omgaan, want in de meeste gebieden is het water verzilt. Het grond- en drinkwaterbeleid ligt in handen van de SWM en het beleid rond water aan de oppervlakte ligt in handen van de ministeries OW, LVV, NH. De wetgeving voor bescherming van goede gebieden moet er zijn. De studies zijn gedaan en wij moeten ons gaan richten op het volledig maken van de wetgeving”, aldus Nurmohamed.