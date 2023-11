Santokhi over zijn vicepresidentschap onder Bouterse: “Dat ding is zo komisch”

De Surinaamse president Chan Santokhi heeft gereageerd op de onthulling van oud-kabinetsdirecteur Eugene van der San, waarin die eind vorige maand beweerde dat Santokhi in 2016 open stond om de plek van vicepresident binnen het kabinet Bouterse-Adhin in te vullen. Hiervoor zou Ashwin Adhin dan worden vervangen als vp.

Van der San zou door Desi Bouterse, toen president van Suriname, gevraagd zijn om na te gaan in hoeverre dit mogelijk was. “Dat ding is zo komisch”, zei Santokhi zondag in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Het staatshoofd voerde aan dat hij in die periode al bezig was campagne te voeren om het bestuur van het land over te nemen, waarbij hij zelf ook gepositioneerd was als toekomstige presidentskandidaat.

“Dan moet ik tijdens een ander regiem vicepresident gaan worden? Come on. Maar goed, laten we ook rekening houden dat je in Suriname soms ook momenten moet hebben om te kunnen lachen en ontspannen”, aldus een lachende Santokhi.