Jongeman aangehouden voor voorbereiden terroristische misdrijven

De politie in Suriname heeft afgelopen maand de 22-jarige Bradley K. gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van terroristische misdrijven.

Waterkant.Net heeft vernomen dat de Surinaamse justitie een tip van de FBI ontving over de betrokkenheid van de verdachte bij een WhatsApp-groep met buitenlandse moslimgelovigen.

In deze groep werden zaken besproken met betrekking tot terrorisme en de Islamitische Staat (IS). Daarnaast plaatste de verdachte filmpjes over moslimmartelaren op sociale media.

Maureen Nibte, advocaat van de verdachte onthoudt zich momenteel van commentaar. “Mijn cliënt heeft geruime tijd in beperking gezeten en ik heb nog geen contact met hem kunnen hebben,” verklaarde ze.

Waterkant heeft vernomen dat de verdachte van plan was naar de Filippijnen te reizen om zich bij een IS-kern aan te sluiten. De vader van de verdachte is opgelucht dat de zaak tijdig aan het licht is gekomen in Suriname.

“Mijn zoon stond op het punt te vertrekken en ik zou niet hebben geweten waar hij was,” gaf de verdrietige vader aan. “Gelukkig is dit op tijd ontdekt.” Het onderzoek is nog in volle gang.