Kogel doorboort dak van woning en komt in slaapkamer terecht

Een 58-jarige man woonachtig aan de Steunpilaarstraat in Suriname schrok zich zondagavond een hoedje, nadat hij een luide knal hoorde. Het bleek te gaan om een kogel die in zijn laagbouw woning terecht was gekomen.

Volgens de verklaring van de aangever was hij met zijn gezin bestaande uit zijn vrouw en vijf kinderen thuis toen hij omstreeks 19:00 uur de knal hoorde. Na onderzoek ontdekte hij een (9mm) projectiel in de slaapkamer van zijn dochter.

Tevens merkte hij een gat op in het plafond en dak, waarna hij de Surinaamse politie inschakelde.

Wie geschoten heeft is niet bekend. Gelukkig zijn er geen slachtoffers te betreuren. De zaak is momenteel in onderzoek bij de politie.