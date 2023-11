ECD sluit zaak vanwege ernstige onhygiënische situatie en economische delicten

De Economische Controle Dienst van het ministerie van Economische Zaken in Suriname (ECD), heeft deze week een zaak in het ressort Weg naar Zee gesloten vanwege een ernstige onhygiënische situatie (foto) en economische delicten.

Tijdens nacontrole werkzaamheden door de ECD is gebleken dat de vergunninghouder zich aan geen van de eerder gemaakte afspraken heeft gehouden.

Zo zijn er sigaretten zonder accijns zegels aangetroffen. Daarnaast is de zaak niet in het bezit van een vergunning voor het verkopen van alcoholische dranken. Al deze goederen zijn in beslag genomen door de ECD.

Verder zijn er weegschalen aangetroffen in de zaak die niet zijn gekeurd. De zaak is gesloten op 7 november. De vergunninghouder is erop geattendeerd om alle bovengenoemde te herstellen, alvorens er toestemming wordt gegeven om de zaak te openen.

Consumenten en ondernemers kunnen hun klachten blijven indienen op de afdeling Consumentenzaken via het verkort nummer 1940 en +5978530915 (Whatsapp).