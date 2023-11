Actievoerders barricaderen weg; gaan morgen naar het parlement

De gezamenlijke vakbonden in Suriname zijn vanmorgen in vergadering bij elkaar gekomen (foto onder) in hun strijd om de nieuwe BTW-wet rechtvaardiger te maken.

De vakorganisaties hadden vrijdag tijdens een ALV in het CLO-gebouw afgesproken dat alle lidbonden dinsdag hun achterban zouden informeren over deze strijd, waarna zij woensdag weer bijeen zouden komen.

Personeel van ziekenhuizen, militairen, politie, douane, veiligheidsbonden, CLO, C47 maar ook verschillende particuliere bedrijven hebben de vergadering bijgewoond.

Met name de verhoging van de btw is een heet hangijzer. Besloten is om actie te voeren waarbij vanmorgen als eerste actie de weg korte tijd werd gebarricadeerd.

Morgenochtend wordt er om 09.00u verzameld bij het Kerkplein en gaan de actievoerende naar De Nationale Assemblée.