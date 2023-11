Moeder van vijf kinderen in slaap overvallen en beroofd

Een moeder van vijf kinderen is dinsdag in de vroege ochtend in haar woning aan de Mohammed Abbasweg in Suriname in haar slaap overvallen en beroofd.



De redactie van Waterkant.Net sprak met Meerjam, een nicht van het slachtoffer. Ze vertelde dat een gewapende rover gekleed in het zwart het huis van haar 33-jarige nicht A.A. binnendrong door de achterdeur te forceren.



Ze werd door de dader gewekt. In eerste instantie dacht ze dat het haar partner was. Maar toen de indringer het licht aanmaakte zag ze een rover gewapend met een vuistvuurwapen.



“Giem ala gowtu sani, if ju bari mi o sut ju”, zei de rover. De doodsbange vrouw werd beroofd van haar twee ringen, een paar oorbellen en een halsketting met bijbehorende hanger met een totaal gewicht van 40 gram.

Na de daad is de rover ook met haar mobiele telefoon en een 42 inch televisie ervandoor gegaan.

Het slachtoffer vermoedt dat er meer rovers buiten stonden of in een auto bleven wachten. Na de beroving werd de politie van De Nieuwe Grond ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek.

Van de indringers ontbreekt nog elk spoor.