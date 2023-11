Robinhood in finale Concacaf Caribbean Cup

Robinhood is in de finale van de Concacaf Caribbean Cup 2023. De club won donderdagavond in de semifinale na strafschoppen met 3-2 van Mocca FC uit de Dominicaanse Republiek.

Robinhood verloor de eerste wedstrijd op bezoek bij Mocca FC met 1-0. In de heenwedstrijd in het Franklin Essed stadion kregen beide ploegen tal van kansen, maar er werd niet gescoord. Franklin Singodikromo scoorde in de 93e minuut voor Robinhood en na twee minuten eindigde de wedstrijd.

Om de winnaar te bepalen volgde een strafschoppenreeks en daar won Robinhood met 3-2. Doelman Jonathan Fonkel was de held voor de Surinaamse kampioen. Hij hield twee strafschoppen tegen.

Robinhood speelt de finale tegen Cavalier uit Jamaica.