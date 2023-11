Controle dienst legt beslag op aardappelen vanwege prijsopdrijving

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie in Suriname (EZ), heeft naar aanleiding van ingekomen klachten omtrent prijsopdrijving op aardappelen, controlewerkzaamheden verricht.

De ECD heeft op basis hiervan beslag gelegd op aardappelen. Deze controles zijn op woensdag 1 november 2023 uitgevoerd in het district Wanica.

In een supermarkt aan de Van Hattemweg, heeft de ECD inderdaad prijsopdrijving op aardappelen geconstateerd. Uit onderzoek is gebleken dat de vergunninghouder geen inkoop bon kon overleggen.

Er is terstond opgetreden en er is beslag gelegd op aardappelen. Verder is er ook prijsopdrijving op uien geconstateerd. De vergunninghouder heeft de wet Economische Delicten overtreden. Er is ook een proces-verbaal opgemaakt en de zaak wordt verder onderzocht.

De Surinaamse samenleving wordt opgeroepen om elk vermoeden van prijsopdrijving en hamsteren door te geven. Klachten kunnen nog steeds worden doorgegeven via het verkort nummer 1940, Whatsapp +5978530915 en op het telefoonnummer 483949.