Nieuw operatiekamercomplex Academisch Ziekenhuis in gebruik genomen

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft op dinsdag 31 oktober een nieuw operatiekamercomplex in gebruik genomen. Tegelijkertijd is het startsein gegeven voor de rehabilitatie van de westelijke vleugel van het bekendste ziekenhuis van Suriname.

Op deze manier wordt verder invulling gegeven aan het Health System Strengthening Project. President Chandrikapersad Santokhi legde bij deze gelegenheid de nadruk op goede en toegankelijke gezondheidszorg voor een ieder.

Het ziekenhuis is vast van plan de dienstverlening aan de samenleving te moderniseren. Met deze zes, nieuwe ‘state of the art’ operatiekamers en met de in december 2022, opgeleverde nieuwe ICU, komt de regering haar belofte na.

“Het gaat om beleidskeuzes die de regering moet maken”, benadrukte het staatshoofd tijdens zijn toespraak. Hij gaf aan dat de regering werkt aan stabiliteit om zodoende de garantie te kunnen bieden voor goede zorg. Verder riep president Santokhi eenieder op om samen te werken voor een gezonde Suriname.

AZP-directeur Claudia Redan, sprak van een bijzonder moment voor de OK, welke onder leiding staat van dokter Cesar Fung A Foek. Het is een mijlpaal voor het ziekenhuis. De afdeling heeft een volledige transformatie ondergaan en voldoet nu aan internationale standaarden. De directeur erkent de vele uitdagingen waarmee haar personeel dagelijks te kampen heeft.

“Daarom leek de facelift van de operatiekamers voor velen op een sprookje”, aldus directeur Redan. Zij bedankte het personeel voor hun volledige inzet en sprak haar waardering uit aan de regering, die samen met het ministerie van Volksgezondheid dit project heeft omarmd.

Gekoppeld aan dit project is ook de rehabilitatie van de westvleugel van het AZP. Dit houdt in dat de oude operatiekamers gesloopt zullen worden terwijl de bestaande ruimtes van de westelijke vleugel een transformatie zullen ondergaan.