Club Classic Events viert 26-jarig bestaan met La Rouge

Vrijdag 17 november 2023 viert Club Classic Events haar 26-jarig bestaan. De organisatie pakt groots uit met maar liefst drie zalen waaronder: R&B Legends, Caribbean Legends en Oldskool Legends. Maar dat is niet alles want niemand minder dan de topformatie La Rouge zal de avond afsluiten met een spectaculaire optreden.

Locatie

Vrijdag 17 november 2023 opent Westerunie meerdere zalen voor deze gigantische avond. Voor de nieuwe Legends is het van belang om te weten dat Westerunie een imposante locatie is met meerdere zalen op een historische plek in de Westerpark te Amsterdam. Parkeren kan alleen rondom het park en/of in de dichtbijgelegen Parkeergarage.

Leeftijd & Dresscode

R&B Legends is toegankelijk vanaf 28 jaar. De dresscode voor de avond is Colourful Fashion waarbij een positieve en verzorgde uitstraling een pre is. Ow vergeet vooral je dansschoenen niet mee te nemen want die kunnen nog goed van pas komen!

The Legends celebrate 26th Year Anniversary Club Classic Events… Save the date!!

★ Datum: vrijdag 17 november 2023

★ Locatie: Westerunie, Westerliefde & Westergasterras

★ Adres: Klönneplein 6, 1014 DD Amsterdam

★ Tijd: 22:00 uur t/m 05:00 uur (toegang tot 03:30 uur)

★ Parkeergelegenheid rondom Westerpark

★ Tickets: https://www.club-classic.nl/tickets/

★ Online shop: https://eventix.shop/yag9q7xd

★ Website: www.club-classic.nl

★ Insta: clubclassic

★ Facebook: www.facebook.com/clubclassic.nl

★ Info Tel & WhatsApp: 06-14915133