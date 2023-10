Suriname vijfde op WK Korfbal in Taipei

Van 20 – 29 oktober vond het twaalfde wereldkampioenschap korfbal plaats, dat dit keer werd gehouden in Taiwan. Ook een team dat Suriname vertegenwoordigde deed mee en eindigde op de vijfde plaats.

De Surinaamse korfbalselectie die volledig uit zogeheten diaspora sporters bestaat, nam het zondag op tegen Duitsland en won overtuigend met 26-10 in de strijd om de vijfde plek.

Suriname heeft zich hiermee gekwalificeerd voor de World Games 2025 in Chengdu (China).

In totaal namen er 24 landen deel aan het wereldkampioenschap, het hoogste aantal landen tot nu toe op een WK korfbal. Nederland werd voor de 11e keer kampioen.

Chinees Taipei werd 2e gevolgd door België (3e), Tsjechië (4e) en Suriname (5e).

De selectie nam in maart 2018 voor het eerst in de historie van het korfbal deel aan het WK kwalificatietoernooi, dat werd gehouden in Colombia. Vorig jaar wist de sectie voor de tweede keer op rij de Pan-Am kampioenschappen op hun naam te schrijven.