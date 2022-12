Surinaams Nationaal Korfbalteam weer kampioen en schrijft geschiedenis

Het Surinaams Nationaal Korfbalteam heeft voor de tweede keer op rij het Pan-Am kampioenschappen op hun naam kunnen schrijven. Vier jaar geleden won Suriname voor het eerst en nu prolongeren zij de titel door 14-2 winst op Brazilië. Dat meldt het bestuur van de Surinaamse Korfbalfederatie vandaag. De federatie schrijft:

“..Na 5 wedstrijden aaneengesloten gewonnen te hebben van de landen Argentinië en Brazilië heeft Suriname zich eveneens geplaats voor de wereldkampioenschappen komend jaar in China-Taipei.

Coach Ivan Karsters en voorzitter Errol Opering zijn dankbaar dat zij voor Suriname dit hebben kunnen realiseren met het gehele team van spelers, staf en medische staf. Ze zijn dankbaar voor het vertrouwen vanuit de Surinaamse regering en de Surinaamse Ambassadeur in Nederland, de heer Khargi voor hun steun en geloof in het team.

Ook de sponsoren en leden voor hun warme bijdrage om aan dit succes. In het bijzonder ook onze hoofdsponsor: AethiQs Suriname. Met de (financiële) support van alle leden, sponsoren en onze hoofdsponsor hebben wij ons kunnen verbeteren. Verbeteren ten aanzien van onze sportieve prestaties en ook het verbeteren vanuit de liefde voor de korfbalsport in Nederland voor de Surinaamse samenleving, en ook om de korfbalsport meer in zicht te brengen. Wij gaan in 2023 starten met een eerste traject om de zichtbaarheid van deze mooie sport in Nickerie.

De korfbalsport is bijzonder en uniek in de sportwereld door haar sociale karakter, omdat mannen en vrouwen gezamenlijk sporten. Deze gendervriendelijke sport maakt het uniek.

Over de Surinaamse Korfbalfederatie:

In 2017 zijn wij gestart vanuit liefde voor ons moederland. De Surinaamse Korfbalfederatie bestaat uit een groep gepassioneerde Surinaamse (oud)-korfballers met een gezamenlijke droom; Suriname terug op de sportieve wereldkaart! Samen vertegenwoordigen wij dan ook vol trots onze nationale vierkleur! Onze spelers hebben de Nederlandse nationaliteit en komen uit voor ons moederland, met de ambitie om een team te realiseren van Surinaamse Nederlanders en Surinaamse Surinamers. Dit is onze inzet! www.sukorfbal.com..”

