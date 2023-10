Uitzwaaiwedstrijd Nationaal Korfbalteam van Suriname in Hoogvliet

Het Nationale Korfbalteam van Suriname gaat tussen 19-29 oktober 2023 meedoen aan het WK Korfbal in Taipei. Het Surinaamse team bestaat uit veel spelers die uitkomen in de landelijke Korfbal League. In aanloop naar het WK hebben zij al heel wat oefenwedstrijden tegen hoog spelende ploegen gespeeld

Ter afsluiting speelt het Surinaamse Nationale team op zondag 8 oktober 2023 een uitzwaaiwedstrijd tegen de selectie van Nikantes, in het Sportgebouw Campus Hoogvliet. Deze dag is voornamelijk ook bedoeld om geld in te zamelen voor het Surinaamse team omdat er behoorlijk wat kosten gemaakt moeten worden om deel te kunnen nemen aan het WK.

Daarnaast is het de bedoeling om mensen uit Hoogvliet en directe omgeving kennis te laten maken met de mooie korfbalsport.

Het programma ziet er als volgt uit:

11.30-12.15 uur Korfbalclinics door het Surinaamse team aan jeugd van 4-12 jaar.

12.30-13.15 uur Korfbalclinics door het Surinaamse team aan jeugd van 12-18 jaar.

14.30 uur Warming up van de teams.

15.00-16.00 uur Uitzwaaiwedstrijd Nikantes – Suriname.

16.30-19.30 uur Huldiging en afterparty met muziek.

Deelname aan de korfbalclinics staat open voor iedereen uit Hoogvliet en directe omgeving. Uiteraard kun je ook gezellig alleen langs komen om de wedstrijd te komen bekijken. Graag wel in beide gevallen vantevoren aanmelden zodat Nikantes weet hoeveel mensen er komen. Je kunt je aanmelden via SKFKaartverkoop@outlook.com. Je krijgt dan een gratis kaartje.

Vanaf 11.00 uur zijn er diverse standjes aanwezig in de grote hal van de sporthal in de Campus. Meerdere Surinaamse ondernemers zullen dan aanwezig zijn en zichzelf presenteren. Op de 3e etage van het Sportgebouw Campus is de kantine van Nikantes. Ook daar zijn verschillende Surinaamse ondernemers met standjes aanwezig met diverse etenswaren.

Het is dan ook de bedoeling om er een gezellige, feestelijke dag van te maken en om het Surinaamse Korfbalteam met een goed gevoel en goed voorbereid af te laten reizen naar het WK Korfbal in Taipei. Bij het vorige WK zijn zij op de 5e plaats geëindigd.