Mannen aangehouden voor openlijke geweldpleging in vissersdorp

De Surinaamse politie heeft afgelopen week twee mannen aangehouden voor openlijke geweldpleging. Aan de aanhouding van een derde voortvluchtige verdachte in deze zaak wordt gewerkt.

Volgens het Korps Politie Suriname gaat het om de verdachten A.S. en A.H. die op woensdag 4 oktober door de politie van Regio Oost zijn aangehouden. Het tweetal wordt ervan verdacht zich samen met een voortvluchtige kompaan op zondag 1 oktober schuldig te hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging voor een winkel in het vissersdorp Pomona in het district Commewijne.

Het slachtoffer P.P. deed op het politiebureau Nieuw-Amsterdam aangifte ter zake, tegen deze drie verdachten. De aangever vertoonde tekenen van mishandeling op zijn rug, armen en buikstreek en werd voor medische behandeling verwezen naar een arts.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de verdachten A.S. en A.H. hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.