Bezoeker winkel steelt telefoon die klant op toonbank vergeet

De politie in Suriname heeft de 37-jarige Rinaldo W. zaterdag na goed speurwerk aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

De man wordt er van verdacht eerder deze maand een mobiele telefoon te hebben gestolen tijdens het winkelen in een supermarkt in het politie ressort Nieuwe Haven.

De benadeelde was zijn telefoon vergeten op een toonbank in de winkel. Rinaldo die dit opmerkte, liep naar de etalage kast en stopte de telefoon in zijn broekzak.

Zijn handelingen werd op camera’s vastgelegd waarna de winkelier de Surinaamse politie inschakelde.

Na drie weken werd Rinaldo in beeld gebracht en aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en overgedragen aan collega’s van Nieuwe Haven.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.