Alice Amafo: “Ik ben een eerlijke persoon”

Oud-minister Alice Amafo blijft 16 jaren later nog steevast ontkennen dat zij staatsmiddelen in 2007 heeft gebruikt voor de viering van haar dertigste jaardag. De oud-ABOP’er, nu voorzitter van de Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie (VVD), adviseert daarom een ieder die het tegendeel kan bewijzen uit om zelf op onderzoek uit te gaan en de bewijsmiddelen op tafel te leggen.

“Laat het duidelijk zijn: Alice Amafo heeft haar feest niet gevierd met staatsmiddelen. En iemand die dat denkt, ga het onderzoeken! Ik ben een eerlijke persoon”, zei Amafo in een interview op D-TV.

Amafo was in het kabinet Venetiaan-Sardjoe minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). De jongste minister in die periode. Zij moest echter in 2007 gedwongen haar portefeuille inleveren nadat Jiwan Sital van de toen oppositionele PVF een pak documenten in het parlement presenteerde, waaruit zou moeten blijken dat voor ruim vijfendertigduizend Surinaamse dollar (ongeveer elfduizend euro) is gefeest op kosten van de staat.

Amafo stelt dat indien zij zich inderdaad hieraan schuldig zou hebben gemaakt, zij dan een vonnis op haar naam zou hebben. Ook haar aanstelling als minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in het kabinet Bouterse-Ameerali 2010, moet daarom als bewijs dienen voor haar onschuld.

“Het aanstellen van een minister gebeurt niet gewoon. Er vind een hele antecedentenonderzoek via de procureur-generaal plaats”, stelde zij. De politica vindt dat mensen in Suriname te veel houden van negativiteit. Het wordt volgens haar daarom tijd om hiervan af te stappen.

Tijdens de verkiezingen van 2020 behaalde Amafo als lijsttrekker van de VVD slechts 84 stemmen in Paramaribo. Dat is een groot verschil met 2015 toen zij nog bij de ABOP zat. In 2015 behaalde zij als lijsttrekker van de ABOP in Paramaribo 1.863 stemmen.

Ondanks het feit dat de geelzwarte partij wel een zetel bemachtigde in de hoofdstad, bleek lijstduwer Edward Belfort met 5.759 stemmen op voorkeur de zetel naar zich te hebben toegetrokken. De VVD maakt zich weer op voor de verkiezingen in 2025.