Botsing jonge vrouwen tijdens dansen leidt tot steekpartij met kapotte flessen

Een botsing tussen twee jonge vrouwen tijdens het dansen op een evenement in het André Kamperveen (AK) Stadion in Suriname, heeft geleid leidt tot een steekpartij met kapotte flessen.

De 18-jarige K.C. was een week geleden op een evenement in het stadion. Tijdens het dansen kwam ze tegen de eveneens 18-jarige B.C. aan.

Volgens het Korps Politie Suriname zou B.C. de andere jonge vrouw scheel hebben aangekeken, waarna er een woordenwisseling tussen de twee ontstond.

Op een onbewaakt moment pakte B.C. twee lege alcoholflessen, sloeg die kapot tegen elkaar en bracht K.C. met de kapotte flessen verwondingen toe aan haar rechterarm en linkerbeen.

Het slachtoffer werd per eigen gelegenheid vervoerd naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het AZP. Ze deed zondag 22 oktober omstreeks 02:30u bij de politie van Bureau Centrum aangifte van mishandeling.

De verdachte B.C. werd aangehouden en overgebracht naar het bureau. Na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie werd zij in verzekering gesteld.

Een dag later was er in een nachtclub in het uitgaanscentrum van Paramaribo ook een vechtpartij tussen twee vrouwen in een nachtclub. Daarbij heeft een 27-jarige vrouw een 21-jarige vrouw in het gezicht en de borst gesneden met een gebroken wijnglas.