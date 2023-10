Gezicht opengesneden bij vechtpartij tussen twee vrouwen in nachtclub

De politie van bureau Centrum kreeg zondag omstreeks 04.30 uur melding van een vechtpartij in een nachtclub in het uitgaanscentrum van Paramaribo. Het betrof een slepende ruzie tussen twee vrouwen die vreselijk uit de hand is gelopen.

Uit het politioneel onderzoek is gebleken dat het slachtoffer en de dader oude huisgenoten van elkaar zijn. Op die bewuste dag kwamen zij elkaar wederom tegen in de discotheek. Het slachtoffer N.Z. (21) verklaarde dat zij en de dader D.S. (27) op een bepaald moment oogcontact met elkaar hadden gemaakt.

Op een onbewaakt moment voelde N.Z. dat haar gelaat en linker boven borstkas haar pijn deden. N.Z. ontdekte kort daarna dat zij diepe snijwonden had opgelopen aan haar gezicht en borstkas. Tot haar verbazing zag het slachtoffer dat D.S. met een gebroken wijnglas in haar hand stond.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zij heeft meer dan 25 hechtingen gekregen.

De verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het bureau. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd zij ter zake zware mishandeling in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.