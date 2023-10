Franse militair onterecht ingesloten om tanden in ketting

Een 21 jarige militair met de Franse nationaliteit werd afgelopen weekend aangehouden, omdat hij een ketting met tijgertanden in zijn bezit had (foto). De man heeft echter een volle dag onterecht in detentie doorgebracht, omdat het niet gaat om tanden van een tijger. Dit zegt zijn advocaat Derrick Veira aan de redactie van Waterkant.Net.

De militair K.S. werd op zaterdag 21 oktober aangehouden en in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De reden van zijn inverzekeringstelling was dat K.S. een ketting, gemaakt van boszaden en twee tanden afkomstig van een zoogdier, om zijn nek had.

De Surinaamse politie en ook het Openbaar Ministerie gingen er van uit dat het om tijgertanden ging.

“Een eenvoudig onderzoek dat ter plaatse gedaan kon worden zou meteen aantonen dat het niet om tijgertanden ging, maar om voortanden van een pakira. Er waren talrijke mogelijkheden om eerst na te gaan of het daadwerkelijk om tijgertanden ging alvorens het besluit tot insluiting genomen werd”, aldus Veira.

“Het is de zoveelste blunder van de verantwoordelijke die gaat over de economische delicten bij het Openbaar Ministerie. Burgers moeten niet blootgesteld worden aan optredens waarbij nodeloos hun rechten worden beknot door het Openbaar Ministerie”, merkte de advocaat op.



K.S. is op zondag 22 oktober, nadat een medewerker van LBB heeft bevestigd dat het om pakiratanden gaat, omstreeks 16.00 uur door de politie in vrijheid gesteld.