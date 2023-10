Bestuurder personenwagen overleden na frontale aanrijding met pick-up op Highway

De bestuurder van de personenauto die gisteravond betrokken was bij de zware frontale aanrijding met een pick-up aan de Martin Luther Kingweg in Suriname, is afgelopen nacht op de SEH overleden.

Het gaat om de 28-jarige Dimitri Kelema, die in een Toyota Vitz reed en frontaal werd aangereden door de 37-jarige J.V., bestuurder van een zwart gelakt voertuig van het merk VW Amarok.

Vernomen wordt dat Kelema over de Martin Luther Kingweg (Highway) richting Paranam reed en de pick-up bestuurder in de tegengestelde richting. Nabij de Dwarkaweg kwam de pick-up vermoedelijk na een inhaalactie frontaal in botsing met de personenwagen

Kelema is bij die gelegenheid uit de auto geslingerd en belandde op het wegdek.

Door de harde klap kwam zijn auto ook in botsing met een derde voertuig, een grijs Nissan Ervan busje dat werd bestuurd door Sybran V. (75). De auto liep blikschade op; de bestuurder bleef ongedeerd.

De twee andere bestuurders werden in kritieke toestand per ontboden ambulances naar de SEH vervoerd. Kelema is na middernacht daar aan zijn verwondingen overleden. De vermoedelijke veroorzaker is zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis en niet aanspreekbaar.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.