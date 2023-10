Jogi niet helemaal tevreden met gewijzigde kieswetgeving

Hoewel hij zelf heeft meegewerkt aan de wijziging van de Kiesregeling en Grondwet van Suriname, is VHP-parlementariër Mahinder Jogi niet zo gelukkig met alles dat is goedgekeurd. Zo plaatst de politicus kanttekeningen bij het feit dat met het nieuw landelijk evenredigheidssysteem kandidaten verkozen verklaard zullen worden op basis van een lijstvolgorde in plaats van het aantal stemmen.

Jogi illustreert met een voorbeeld waarbij een kandidaat van een bepaalde politieke 800 stemmen op nummer 3 krijgt, terwijl een andere kandidaat van dezelfde partij op nummer 20 in totaal 4.000 stemmen krijgt. Met de goedgekeurde regeling zou dan de persoon met 800 stemmen worden toegelaten op basis van de lijstvolgorde.

“Waarom ga je iemand met 800 stemmen verkozen verklaren, maar iemand met 4.000 stemmen niet? Ik vind dat niet eerlijk en ook niet rechtvaardig. Want daardoor is het gewicht van elke stem niet hetzelfde”, benadrukt Jogi.

De VHP’er vindt dat zijn voorstel over het aantal stemmen juist ervoor zou zorgen dat alle 51 kandidaten van een partij even hard campagne zouden voeren. Dit zou dan niet alleen voor meer stemmen voor de partij zorgen, maar ook ervoor zorgen dat er meer kiezers worden overtuigd om naar de stembus te gaan.

Een andere zaak die Jogi graag had willen zien, is dat nadat de kandidatenlijst door een politieke partij is samengesteld, deze als tweede stap dan aan het volk moet worden aangeboden ter goedkeuring. Hij vindt het jammer dat deze zaken niet zijn meegenomen, omdat het parlement in dat stadium slechts minimale wijzigingen wilde aanbrengen.

Hij hoopt dat bij de volgende behandeling van deze wetten deze zaken wel worden meegenomen.