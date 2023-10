Black Classy zaterdag 28 oktober in Rhone Party Center Amsterdam

CC Entertainment presenteert op zaterdag 28 oktober 2023 ‘Black Classy’ in Rhone Party Center te Amsterdam. Met Jannie uit Suriname, Tranga Rugie & The Music Lovers, One Man, S&B MusicBand, DJ Lal en Mc Mookie.

Daarnaast is er een verrassing uit Suriname, dus haal je kaarten vandaag nog hier via Eventbrite en kom in je mooiste Black Classy outfit.

Voorverkoop kaarten zijn ook voor 20 euro te koop bij Ghabiang Travel, Boston Catering, Draver eethuis, Badal Travel, Sranang Flavour en alle bandleden. Kaarten zijn aan de deur duurder.

Er is ook een VIP arrangement voor vijf personen, bestaande uit 1 fles sterke drank naar keuze, energy of frisdrank, snacks en fruit, voor 500 euro. Bel/app 0684431566 voor meer info.

‘Black Classy’, zaterdag 28 oktober 2023 van 23:00uur tot bam aan de Rhone weg 12-14. Check voor meer info ook Facebook: cc entertainment of stuur een mail naar ccentertainment8@gmail.com.