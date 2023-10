VIDEO: Politie zoekt jongeman die tiener zonder aanleiding in rug schoot

De politie in Nederland zoekt deze jongeman die zonder aanleiding een 15-jarige jongen in Oss, al fietsend in zijn rug schoot.

Op zaterdagavond 14 oktober fietste de verdachte rond 22.00 uur over de Schadewijkstraat waar hij rustig een wapen trekt, op de rug van het slachtoffer richt en de trekker overhaalt. Daarna fietst hij hard weg.

De tiener raakte zwaargewond en werd met een traumaheli naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels gaat het naar omstandigheden redelijk. De aanslag is vastgelegd door een camera, waarvan de beelden onderaan te zien zijn:

Op dit moment vermoedt de politie dat de schutter de 15-jarige jongen niet kende, en dat hij willekeurig schoot meldt Opsporing Verzocht.

Kort na het schieten heeft de politie beelden verspreid van het incident. Inmiddels zijn er meer beelden waarop de verdachte fietsend te zien is. Ook is de verdachte rond 21.45 uur gefilmd bij een bezoek aan een supermarkt, zoals in onderstaande video te zien is:

De politie wil graag weten wie de man is. Contact opnemen kan hier.