Vermeende misbruiker met stuk hout mishandeld en overleden

De Surinaamse politie heeft vandaag laten weten dat een 34-jarige man afgelopen maandag in het ziekenhuis is overleden, nadat hij zondag met een stuk hout werd mishandeld in het dorp Gansee te Djumu. Het slachtoffer S.P. zou een kindje van vijf tweemaal hebben misbruikt.

Volgens het Korps Politie Suriname werd er zondag aangifte van de mishandeling gedaan . Naar zeggen van de aangever zou de 34-jarige S.P. enkele maanden geleden een 5-jarig kindje seksueel hebben misbruikt in een bosschage.

De politie was daarvan nimmer in kennis gesteld en het geval werd door partijen zo gelaten.

S.P. zou echter, in de ochtend van zondag 22 oktober, wederom dezelfde strafbare handelingen bij het 5-jarig kindje hebben verricht. Hij werd toen ernstig aangesproken door ene R.V. die de man daarbij met een eind hout mishandelde.

Het slachtoffer S.P. liep ernstige barstwonden op aan zijn hoofd en was niet aanspreekbaar. Hij werd voor verdere medische behandeling met het vliegtuig overgevlogen naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Daar heeft hij op maandag 23 oktober 2023 het leven gelaten.

De verdachte R.V. werd opgespoord en die maandag ook aangehouden. Na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname is deze verdachte hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.

Het ontzielde lichaam van het slachtoffer S.P. is in opdracht van het OM ter obductie door de politie in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de Recherche van Regio Midden.