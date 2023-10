Regering werkt aan oplossing kwestie SZF-apothekers

Vanuit de regering wordt momenteel er alles aan gedaan om de dienstverlening aan SZF-verzekerden te garanderen. Zo deelt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid mee aan de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

Momenteel speelt er een situatie waarbij de Vereniging van Apothekers in Suriname (VvA) en artsen moeite hebben met de betalingen vanuit het Staatsziekenfonds. Deze komen verlaat of blijven uit, hetgeen met zich meebrengt dat de verzekerden zelf voor zorg en medicijnen zouden moeten betalen.

Minister Ramadhin zegt dat het ministerie van Volksgezondheid zich samen met het SZF en het ministerie van Financiën en Planning inzet voor een voor partijen tevreden oplossing, dit zodat de dienstverlening naar de samenleving gegarandeerd blijft.

De bewindsman legt uit dat de betalingen slechts op basis van de beschikbaarheid van financiële middelen plaatsvinden vanuit Financiën en Planning. Verder geschieden betalingen in meerdere termijnen.

“Dit model zorgt af en toe voor verlate betalingen aan bepaalde dienstverleners”, laat de minister optekenen. Hij voegt eraan toe dat bepaalde betalingen op tijd plaatsvinden en andere iets later. Zo heeft de betaling over september in oktober plaatsgevonden, hetgeen voor frustratie heeft gezorgd bij enkele dienstverleners.

Minister Ramadhin zegt recentelijk een gesprek te hebben gehad met de (VvA) en volgens hem bestaat er geen actiedreiging vanuit de organisatie. De betalingen aan de apothekers hebben reeds plaatsgevonden, terwijl de huisartsen achterstallige betalingen tot januari moeten ontvangen.

“Daarover zijn inmiddels ook afspraken gemaakt”, zegt de bewindsman. Daarnaast hebben partijen ook met elkaar van gedachten gewisseld hoe situaties welke zich thans voordoen, voorkomen kunnen worden. In elk geval hoeven SZF-verzekerden niet te betalen voor medicatie of zorg, waar zij vanwege de verzekering recht op hebben.

Volksgezondheid blijft de vinger aan de pols houden, dat niet alleen, maar garandeert dat er naarstig gezocht wordt naar oplossingen, zodat de betalingen vlotter verlopen en de dienstverlening naar de Surinaamse samenleving toe gegarandeerd blijft.