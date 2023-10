Roofverdachte door RBTP aangehouden: deel van buit teruggevonden

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben donderdagochtend een roofverdachte in de kraag gevat aan de Eckhardweg in Suriname. De verdachte Donovan N. (26) had kort daarvoor een 39-jarige man beroofd van zijn tas aan de Salemweg.

Hij had het slachtoffer onder bedreiging van een mes beroofd van de tas inhoudende een portemonnee met daarin een bankpas, 2.500 Surinaamse dollars, een blok zilver van ongeveer 100 gram en een mobiele telefoon.

Nadat het RBTP de melding via het Command Center binnenkreeg togen de manschappen naar de locatie. Aan de hand van de beschrijving van de verdachte wist de sterke arm Donovan aan de Eckhardweg aan te houden.

Bij de aanhouding werd 2.500 SRD op de verdachte teruggevonden. Hij bekende de beroving te hebben gepleegd. Ten aanzien van de overige goederen van de buit en het mes waarmee hij de daad heeft gepleegd verklaarde hij die op een erf te hebben weggegooid.

Na zijn aanhouding is Donovan overgedragen aan politie Nieuwe Haven. Hij zal na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering worden gesteld.