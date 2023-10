Siebrano Pique overweegt hongerstaking indien grondinspecteur niet wordt vrijgelaten

Activist Siebrano Pique overweegt in hongerstaking te gaan indien de 24-jarige aangehouden grondinspecteur Kavish G. niet wordt vrijgelaten. Kavish werd vorige maand aangehouden voor het opstellen van een vals grondrapport. In dit rapport zou informatie zijn vermeld die in strijd is met de waarheid.

Pique was vandaag voor het gebouw van De Nationale Assemblee in Suriname aanwezig om zijn hongerstaking te starten, maar heeft daarvan nog afgezien omdat ook de moeder van de grondinspecteur op locatie aanwezig was en mee wenst te doen.

Aangezien het weekend nadert, heeft hij besloten zich terug te trekken en zich te beraden over wanneer hij deze actie zal uitvoeren. Pique stelt tegen onrecht te zijn en Kavish te ondersteunen, omdat die ook een Surinamer is.

De Surinaamse activist vindt dat parlementariër Mahinder Jogi zijn ervaring in grondzaken heeft misbruikt om de 24-jarige te misleiden en de strafrechtelijke handelingen te verrichten. “Jogi is schuldig hieraan”, aldus Pique tegenover D-TV.

Ook de moeder van Kavish heeft vandaag voor de stoep van De Nationale Assemblee gestaan om daar aandacht voor de situatie van haar zoon te vragen. Naar zeggen van de moeder is Kavish overgeplaatst naar de penitentiaire inrichting te Santo Boma. Ook dreigt de jongeman, die student is van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL), de start van het laatste studiejaar te missen.

Zij deed een beroep op de president, vicepresident, ministers, rechters, DNA-voorzitter, DNA-leden en de procureur-generaal om haar zoon vrij te laten. “Help me kind. Laat me kind. Ik heb hem zondag gezien. Hij heeft me alleen maar gezegd: ‘Ma, als je komt, breng een flesje vergif voor mij. Want als ik niet meer naar school kan gaan, is me leven dan helemaal verpest’.

Ik ben dus helemaal in de war Meneer Jogi, ik neem mijn woorden terug. Helpt u hem, zodat hij zijn school kan afmaken. Haal hem weg van dat werk, maar laat hem zijn studie afmaken”, zei de zeer emotionele moeder.