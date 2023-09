Hof bevestigt rechtmatigheid aanhouding grondinspecteur

Het Hof van Justitie in Suriname heeft vrijdag bevestigd dat de 24-jarige grondinspecteur Kavish G. terecht in verzekering is gesteld. G. was aangehouden voor het opstellen van een vals grondrapport. In dit rapport zou informatie zijn vermeld die in strijd is met de waarheid.

Mr. Maureen Nibte, de advocaat van de verdachte, had een verzoek tot invrijheidstelling bij de rechter-commissaris (rc) ingediend. Dit verzoek werd afgewezen door de rc waarna de advocaat hiertegen in beroep ging.

Nibte geeft aan dat Kavish tijdens het verhoor door het Hof, heeft erkend dat hij de opdracht tot het opmaken van het rapport op een zondag had ontvangen, tijdens een kernvergadering van de VHP. Het Hof merkte op dat zulks niet de procedure is om werkopdrachten te ontvangen.

De jongeman gaf aan dat dit zijn eerste rapportage was en hij verder geen werkinstructies of richtlijnen had gekregen, hoe hij te werk moest gaan. De opdracht was in december vorig jaar gegeven, toen hij amper zes maanden in dienst van het ministerie was.

De advocaat merkte op dat nadat haar cliënt de foutieve rapportage had opgemaakt in december van het vorig jaar, hij nimmer een waarschuwing heeft gekregen van de leiding en dat hij daarna meerdere rapporten heeft moeten opmaken. De raadsvrouw vindt het ook onterecht dat de zaak sedert januari aan het licht is gekomen, maar dat haar cliënt nu pas wordt aangehouden.

Tevens is het zo dat de president middels een resolutie de werking van de toewijzingsbeschikking heeft geschorst. De advocaat geeft aan dat door ingrijpen van het staatshoofd er dan ook geen dringende noodzaak meer is om de detentie van haar cliënt te continueren.

De vertegenwoordiger van het Surinaamse Openbaar Ministerie gaf aan dat er nog onderzoeksbelang is en dat er bij de verdachte thuis meerdere documenten zijn aangetroffen die nader onderzocht dienen te worden. Ook moet zijn telefoon uitgelezen worden. Met de beslissing van het Hof blijft de grondinspecteur aangehouden.