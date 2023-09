Moeder aangehouden grondinspecteur: “Jogi moet opgepakt worden”

Deze week is een grondinspecteur van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname (GBB) aangehouden door de politie. Het zou gaan om de 24-jarige Kavish G. die in verzekering is gesteld. D-TV Express nam vanmorgen contact op met de moeder van G. Die noemde in een vraaggesprek de naam van VHP-parlementariër Mahinder Jogi in deze zaak. Hij zou de jongeman in die situatie hebben gezet, aldus D-TV.

Volgens de moeder, die momenteel in Nederland zit, zou de jongeman ongeveer 1,5 jaar geleden aan zijn baan bij GBB geholpen zijn door Jogi. Hij zou in die functie allerlei opdrachten van Jogi hebben gekregen, zegt de moeder. Volgens de vrouw moest hij ook allerlei stukken laten tekenen voor de parlementariër.

De moeder waarschuwde haar zoon voor Jogi, die ze een ‘grondrover’ noemt. De parlementariër zou gisteren contact hebben gehad met de moeder en zei daarbij dat de vrouw zijn naam niet moest noemen. Dit tot grote verbazing van de moeder. “Jogi moet opgepakt worden” aldus de moeder die vindt dat de parlementariër haar zoon in deze situatie heeft gezet.

Kavish heeft sedert 11 september een contactverbod opgelegd gekregen. Gedurende 8 dagen mag de verdachte geen contact met zijn advocaat Maureen Nibte. De advocaat geeft aan dat de familie kapot is van verdriet. De gehele familie was afgelopen vrijdag afgereisd naar Nederland voor vakantie.

De verdachte zou zich pas een week later bij de familie voegen, omdat hij enkele zaken op zijn werk wilde afronden. De familie is ervan overtuigd dat hun zoon door het DNA lid Jogi erin is geluisd om de karweitjes op te knappen. Nibte hoopt dat het contactverbod na 8 dagen wordt opgeheven en niet wordt verlengd.

D-TV nam ook contact op met Jogi en die zei niets te weten over deze zaak en zich niet bemoeid te hebben met deze zaak. Onderzoek van het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) zal moeten uitwijzen wat precies aan de hand is.

Beluister hieronder het gesprek met de moeder: