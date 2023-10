Suriname en Frankrijk ondertekenen samenwerkingsverklaring op gebied van Volksgezondheid

In Parijs heeft deze week de ondertekening plaatsgehad van een samenwerkingsdocument, door de twee ministers van Volksgezondheid van Suriname, Amar Ramadhin, en die van Frankrijk, Agnès Firmin Le Bodo. De ondertekening is het gevolg van een eerdere intentieverklaring die in januari dit jaar tussen Suriname en Frankrijk was getekend over de samenwerking tussen het Marwina ziekenhuis Suriname en het CHOG hospitaal in Frans Guyana.

Na de ondertekening van deze intentieverklaring zijn er serieuze gesprekken gevoerd tussen de Surinaamse en Franse autoriteiten, om de samenwerking op het gebied van de volksgezondheid te verbreden en te verbeteren.

Minister Ramadhin, die momenteel op werkbezoek is in Parijs, liet weten dat de samenwerking op verschillende gebieden zal plaatsvinden.

Met name het terugdringen van Malaria is een van de belangrijke aandachtsgebieden van samenwerking. Ook de aanpak van de schadelijke gevolgen van kwikgebruik bij goudwinning en het elimineren van het kwikgebruik zal onmiddellijke aandacht genieten.

Frankrijk wil ook met Suriname samenwerken om uitgebreid onderzoek te doen naar verschillende tropische infectieziektes, waaronder dengue. Een ander punt dat is opgenomen in de samenwerking is dat er mogelijkheden worden uitgezocht voor studentenuitwisselings programma’s, waarbij medische studenten van Suriname en Frankrijk in beide landen de gelegenheid geboden zullen worden om trainingen te volgen. Om kennis uit te wisselen is het goed dat beide landen gebruik kunnen maken van elkaars diensten.

De ondertekening is een historisch moment voor beide ministeries van volksgezondheid in Suriname. Voor de volledige uitvoering van de overeenkomst zullen binnenkort deskundigen van beide ministeries bijeenkomen om zaken uit te werken.

Met betrekking tot de volledige operationalisering van het Marwina ziekenhuis, heeft minister Amar Ramadhin ook een onderhoud gehad met de leiding van de Franse AFD bank. Dit in het kader van de financiering van het project van het Marwina Ziekenhuis. Naar aanleiding van de schuldherschikking die Suriname heeft getekend, is er wederom ruimte voor het continueren van de financiering van het Marwina Ziekenhuis. Er is afgesproken dat deskundigen van de bank in november dit jaar naar Suriname afreizen om met het team van Volksgezondheid de finale afspraken te bespreken.

Naast het bezoek aan de AFD heeft de bewindsman ook een bezoek gebracht aan het Pasteur Instituut. Dit instituut geniet wereldwijd bekendheid en expertise over medisch wetenschappelijke onderzoeken in verschillende aspecten. Hun specialisatie is op microbiologie, virussen, bacteriologie en vaccinonderzoek. Dit instituut is sinds 1887 toonaangevend in de wereld op het gebied van medisch wetenschappelijk onderzoek.

Tijdens het bezoek aan het Pasteur instituut is overeengekomen dat binnenkort het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid het Pasteur Instituut in Cayenne zal benaderen voor samenwerkingsmogelijkheden.