Storing en gevolgschade in thermische centrale EBS; voorzichtigheid geboden bij energieverbruik

De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft burgers opgeroepen om zorgvuldig om te gaan met het elektriciteitsverbruik en waar nodig het verbruik aan te passen. Dit omdat de opwekcapaciteit in het EPAR gebied (Paramaribo, Para, Wanica, Saramacca en Commewijne) is afgenomen.

Deze afname van de capaciteit is het gevolg van een storing en de opgetreden gevolgschade in de thermische centrale van de EBS.

“Elke additionele storing van een opwekunit (vooral met een grote capaciteit) zal een grote impact op de levering hebben, doordat het systeem in een kritieke situatie zal komen te verkeren met als gevolg dat de stroomtoevoer in meerdere gebieden zal uitvallen als gevolg van frequentie loadshedding”, meldt het Surinaamse energiebedrijf.

Frequentie loadshedding is het beveiligingssysteem dat ervoor zorgdraagt dat bij tekorten in het voorzieningssysteem deze in ‘beperkte vorm’ intact blijft.

De afname van het opwekvermogen, gecombineerd met de voortdurende extreme hitte, waarbij het energieverbruik in beduidende mate toeneemt, heeft tot gevolg dat het voorzieningssysteem op bepaalde momenten ook in deze kritieke situatie komt te verkeren.

Technici van de EBS zijn druk doende de schade te herstellen. Het hiervoor benodigde materiaal moet echter in het buitenland geproduceerd worden. De geschatte duur voor de reparatie is ongeveer 2 maanden.

In de tussentijd vraagt de EBS aan haar klanten en overige verbruikers om zuinig om te gaan met de beschikbare capaciteit.