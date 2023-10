‘Finale DMs zang contest belooft onvergetelijk te worden’

Volgende week is het eindelijk zover; de finale van het DMs zang contest met als Thema “Everything is Possible When you Believe”. Op zaterdag 28 oktober zullen 12 contestanten in het NIS strijden voor de eerste, tweede en derde plaats van het contest.

Die avond zullen ook een zogeheten ‘peoples choice’ en ’the best performance of the night’ worden gekozen. De juryleden zijn Ivor Mitchel (hoofd jury), Damaris Boys, Molada Pinas en Daniel Boys. Er zijn die avond diverse verrassingen. Zo is Noël Wielsen van de partij en zal de winnaar van Suripop Naomi Sastra haar winnend lied presenteren.

Er is een natraject voor de nummers 1, 2 en 3, die na het contest verder zullen gaan om Suriname nationaal en internationaal te vertegenwoordigen en ook hun eigen nummers uit te brengen.

“De organisatie van het DMS Zang Contest zal hard werken zodat dit elk jaar georganiseerd kan worden, met name om de jeugd te helpen hun talenten te ontwikkelen. Hiervoor zullen wij ook een DMs Talent Show komend jaar organiseren.

Wij doen een beroep op de Surinaamse samenleving om de jongeren te ondersteunen in hun talent en gave, zodat ze ver kunnen blijven van criminele daden en andere praktijken. Hierbij doen wij ook een beroep op de regering om dit te ondersteunen zodat het blijvend zijn

De Jeugd van Suriname heeft Talent maar wij willen dat de regering kijkt hoe zij de jeugd tegemoet kan komen”, aldus mevrouw Chivaida Kaise van de organisatie tegen Waterkant.Net